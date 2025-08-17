تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب

وكالات

نظّمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، السبت، سلسلة مظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس وعدة مواقع داخل إسرائيل، في تصعيد لافت قبيل الدخول في إضراب عام يوم الأحد.

ودعت العائلات، في بيان موحد، إلى أوسع مشاركة شعبية، مؤكدة أن "السكوت اليوم يعني الخراب غدًا"، في إشارة إلى ما وصفوه بـ"تخلي الحكومة عن المخطوفين".

وذكرت العائلات أن عشرات البلديات ومئات آلاف المصالح التجارية ستُغلق أبوابها الأحد، استجابة لدعوات الإضراب، في خطوة تهدف للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل وقف الحرب على قطاع غزة والعمل الجاد لاستعادة الأسرى.

وفي السياق ذاته، أعلن زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين يائير جولان، مشاركته في الإضراب، مؤكدًا التزام حزبه بقضية الأسرى في غزة، وقال: "الحكومة تخلّت عنهم، وسنشارك في الإضراب للمطالبة بإنهاء الحرب والدفع نحو انتخابات مبكرة تنقذ إسرائيل".

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لنهج حكومة نتنياهو في إدارة ملف الأسرى والحرب المستمرة منذ أشهر في غزة.