وكالات

أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي تعزيز العقوبات ضد روسيا إذا لم يتم عقد اجتماع ثلاثي بين كييف وواشنطن وموسكو.

وقال زيلينسكي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في حديثي مع الرئيس ترامب، قلتُ إنه ينبغي تشديد العقوبات في حال عدم عقد اجتماع ثلاثي أو في حال حاولت روسيا التهرب من التوصل إلى نهاية عادلة للحرب. العقوبات أداة فعّالة".

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه من المحتمل عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيسين الروسي والأوكراني، عقب قمة الجمعة التي استُبعد فيها زيلينسكي. إلا أن الكرملين نفى لاحقًا الفكرة.

وأكد زيلينسكي أيضًا أن أمن بلاده على المدى الطويل يجب أن يكون "مضمونًا"، بمشاركة كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "جميع القضايا المهمة لأوكرانيا يجب أن تتم مناقشتها بمشاركة أوكرانيا، ولا يمكن حل أي قضية، وخاصة القضايا الإقليمية، بدون أوكرانيا".