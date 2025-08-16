إعلان

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

10:45 ص السبت 16 أغسطس 2025

منظمة الأمم المتحدة

وكالات

حذرت منظمة الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ما لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ودون قيود.

وبدوره، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الجيش الإسرائيلي إلى وقف هجماته فورًا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان نشره الجمعة، إن هذه الهجمات "ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة"، مبينًا أنه وثّق منذ بداية أغسطس الجاري 11 هجومًا على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين المساعدات بشمال قطاع غزة ووسطه.




منظمة الأمم المتحدة غزة الأمم المتحدة
