قمة ألاسكا.. الكرملين يعلن انتهاء المفاوضات مع الوفد الأمريكي



القاهرة- مصراوي



قال الكرملين، في بيان مقتضب إن المفاوضات مع الوفد الأمريكي بصيغة "ضيقة النطاق" قد انتهت.

وكان ترامب قد قال للصحفيين إنه "سيغادر" المباحثات إذا لم تسر الأمور على ما يرام، مضيفًا أنه سيعرف في الدقائق الأولى ما إذا كان بوتين يريد السلام حقًا.

وأضاف الخميس: "إذا كان الاجتماع سيئًا، فسوف ينتهي بسرعة كبيرة. أما إذا كان اجتماعًا جيدًا، فسوف نحصل على السلام في المستقبل القريب".

ومن المقرر أن يشارك الزعيمان في غداء عمل مع الوفد الموسع بعد اختتام هذا الاجتماع.

في الوقت الذي يناقش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا، يظل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غائبًا عن القمة الجارية في ألاسكا.

لكن ترامب أوضح ما يخطط له بعد انتهاء اللقاء، مؤكداً أنه سيتواصل هاتفيًا مع زيلينسكي ومع عدد من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج المحادثات. وبيّن أن هدفه النهائي هو جمع بوتين وزيلينسكي في غرفة واحدة لبحث سبل إنهاء الحرب.

وقال ترامب يوم الأربعاء، إن هذا اللقاء الثلاثي قد يحدث "على الفور تقريبًا" إذا سارت محادثاته مع بوتين على نحو جيد، وربما حتى في ألاسكا نفسها. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الترتيبات اللوجستية المعقدة التي يتطلبها وصول زيلينسكي إلى هناك في وقت قصير.