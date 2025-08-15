زيلينسكي: لا مؤشرات على إنهاء الحرب رغم القمة المرتقبة مع ترامب

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا واصلت مهاجمة أوكرانيا اليوم الجمعة قبل القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف زيلينسكي، أن محاولة روسيا لإظهار قوتها قبل القمة من خلال شن هجوم جديد في الشرق "باءت بالفشل"، معتبرًا أنه لا توجد إشارات من موسكو لوقف الحرب.

وأكد الرئيس الأوكراني استعداد بلاده للعمل بشكل بناء لإنهاء الحرب، مضيفًا "ونعول على موقف أمريكي قوي".

وقال زيلينسكي، إنه يأمل أن تفتح قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي الطريق نحو سلام عادل وحوار جوهري، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثلاثي مع ترامب وبوتين قد يؤدي إلى حلول فعالة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في ألاسكا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.