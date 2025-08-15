إعلان

ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة

04:12 م الجمعة 15 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الألمانية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، رفضها الشديد لتصريحات إسرائيل بشأن الموافقة على بناء آلاف الوحدات في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الألمانية، إن خطط توسيع "معاليه أدوميم" ستُقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأمس الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، انطلاق بناء مستوطنة جديدة، مثيرة للجدل، في الضفة الغربية- وهو مشروع يخشى الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان من أنه سيعرقل خطط إقامة دولة فلسطينية حيث سيجري تقسيم الضفة فعليًا إلى قسمين.

وتباهى سموتريتش بأن البناء، الذي من المتوقع أن يحصل على موافقة نهائية في وقت لاحق من هذا الشهر، يمكن أن يحبط خطط إقامة دولة فلسطينية.

