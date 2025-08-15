المستشار الألماني: على بوتين أن يأخذ محادثاته مع ترامب على محمل الجد

برلين- (د ب أ)

قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس رئيس الكرملين إلى أخذ المحادثات على محمل الجد.

وقال ميرتس في بيان: "نتوقع من الرئيس بوتين أن يأخذ عرض الرئيس ترامب بإجراء محادثات على محمل الجد، وأن يدخل في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط بعد الاجتماع في ألاسكا"، مضيفا أنه عقب ثلاث سنوات ونصف من الهجوم المخالف للقانون الدولي على أوكرانيا تمتلك روسيا اليوم فرصة للموافقة على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية.

وذكر ميرتس أن ترامب قد يحقق خطوة مهمة نحو السلام في ألاسكا، مصرا على المطلب الأوروبي بإشراك أوكرانيا في المحادثات خلال اجتماع لاحق "للاتفاق على وقف إطلاق النار". وفي إشارة إلى "تبادل الأراضي" الذي طرحه ترامب، أكد ميرتس أن القضايا المتعلقة بالأراضي لا يمكن حلها إلا بموافقة الأوكرانيين، مضيفا أنه لا يزال على تواصل مع الرئيس الأمريكي بشأن هذه المطالب.