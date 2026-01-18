إعلان

الإدارة الذاتية الديمقراطية تُحذر من خطر هروب محتجزي داعش في الرقة السورية

كتب : مصراوي

01:55 ص 18/01/2026

علم سوريا

وكالات

حذرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، من خطر هروب محتجزي تنظيم داعش في مدينة الرقة، إذا ما استمرت الهجمات والتصعيد العسكري الذي يشنه الجيش السوري.

ذكرت الإدارة في بيان لها، أن استمرار الهجمات في محيط المنطقة قد يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني للسجن، ما يشكل تهديدا حقيقيا بإعادة تنشيط خلايا التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن هذا الأمر ستكون له تداعيات كارثية ليس على شمال وشرق سوريا فحسب، بل على سوريا والمنطقة والعالم أجمع.

وأكدت أن حماية مراكز الاحتجاز ومخيمات النازحين، وفي مقدمتها سجون محتجزي داعش، هي مسؤولية جماعية، مطالبة بوقف فوري للهجمات، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان أمن المدنيين والمنشآت الحيوية.

ودعت الإدارة الذاتية التحالف الدولي إلى إدراك حجم وخطورة الوضع القائم، وتحمل مسؤولياته كاملة، والعمل الجاد والفوري لوضع حد للانتهاكات والخروقات التي ترتكبها الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية.

وطالبت بالعمل الجاد والفوري لوضع حد للانتهاكات والخروقات التي ترتكبها الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا.

وفي ختام بيانها، جددت الإدارة الذاتية التزامها بحماية شعوب المنطقة، والاستمرار في أداء واجبها في مكافحة الإرهاب.

وأكد البيان، أن الإدارة الذاتية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس أمن واستقرار شمال وشرق سوريا، وفقا لسكاي نيوز.

مدينة الرقة السورية سوريا هروب تنظيم داعش الإدارة الذاتية الديمقراطية

