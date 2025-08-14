قتل أم انتحار.. وفاة طبيبة عراقية تتحول لقضية رأي عام "تفاصيل"

وكالات

لا يزال الغموض يحيط بالملابسات الحقيقية لوفاة الطبيبة العراقية بان زياد طارق، اختصاصية الأمراض النفسية والعصبية، وهي الحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام شغلت الأوساط الطبية والمجتمعية في العراق والعالم العربي. فقد أثارت وفاتها موجة واسعة من التعاطف، ترافقها مطالبات متصاعدة بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه.

بدأت القصة في الرابع من أغسطس 2025، حين أعلن مصدر أمني في محافظة البصرة عن وفاة انتحار نفسية، مرجعًا ذلك إلى ضغوط نفسية كانت تمر بها، وهو ما أكده ذووها في إفاداتهم الأولية. غير أن هذه الرواية الرسمية سرعان ما واجهت رفضًا واسعًا من قبل زملاء الطبيبة وأصدقائها، الذين استندوا إلى تقرير المعاينة الأولية للجثة، والذي أشار إلى وجود كدمات على الوجه والرقبة، وآثار خنق، وجروح عميقة في الذراعين حتى بروز العظم، بالإضافة إلى دماء على الملابس، وهي علامات رأوا أنها لا تتوافق مع حالات الانتحار التقليدية.

إلى متى تُخفى جرائم قتل النساء في العراق تحت كلمة ( انتحار ) ؟

إلى متى تُخفى جرائم قتل النساء في العراق تحت كلمة ( انتحار ) ؟

اليوم في البصرة وقفة غاضبة تطالب بكشف نتائج التحقيق للمطالبة بالتحقيق العادل و الشفاف في قضية الدكتورة بان زياد .

أمام هذه الشكوك، وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإرسال لجنة تحقيقية من مقر الوزارة إلى البصرة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع القضاء لضمان نزاهة الإجراءات. وفي الوقت نفسه، صرح محافظ البصرة أسعد العيداني أن التحقيقات الأولية قد تشير إلى الانتحار، لكنه شدد على أن الحسم يتوقف على نتائج التحاليل وفحص محتويات الأجهزة الإلكترونية للطبيبة. كما كشفت مصادر أمنية عن وجود خلافات بين الراحلة وشقيقها قبل وفاتها بأيام، ما استدعى استجوابه، إلا أن الأدلة الحالية لم تثبت أي صلة له بالحادثة.

على الصعيد الشعبي، خرجت احتجاجات في البصرة، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بكشف الحقيقة وعدم إغلاق الملف قبل صدور التقرير الطبي العدلي، مؤكدين رفضهم لأي تدخل سياسي في مسار التحقيق.

أهلها يريدون يقنعونا دكتورة بهالعقلية الناجحة والقوية تنتحر! وتأذي نفسها بطريقة مرعبة ووحشية! دكتورة بان ضحية جريمة قتل والأدلة واضحة. وأهلها يحاولون يتسترون على القاتل بس الطب العدلي فضح تسترهم

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، حيث تحوّل اسم الطبيبة إلى وسم بان زياد طارق تصدر النقاشات، وشارك فيه أطباء ومؤثرون من داخل العراق وخارجه. وفي بيان رسمي، نعت نقابة أطباء البصرة الراحلة، مؤكدة انتظارها لنتائج الطب العدلي وتقارير الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الوفاة.

كانت بان زياد طارق من الكفاءات الشابة في مجال الطب النفسي، وتعمل في مستشفى البصرة التعليمي، معروفة بإنسانيتها وكفاءتها المهنية. وقد شاركت مؤخرًا في مؤتمر علمي قدمت خلاله محاضرة لاقت استحسان الحاضرين، وكانت تتحضر لاجتياز امتحانات المعادلة البريطانية (OET). وفاتها المفاجئة خلفت صدمة كبيرة بين زملائها والوسط الطبي.