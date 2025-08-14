إعلان

بالفيديو.. بن غفير يقتحم زنزانة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ويهدده

11:14 م الخميس 14 أغسطس 2025

مروان البرغوثي

وكالات

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، زنزانة الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي في العزل الانفرادي وهدده بشكل مباشر.

ونشر مقطع فيديو، ظهر فيه بن غفير وهو يهدد الأسير البرغوثي داخل زنزانته قائلا"لن تنتصروا ومن يستهدف شعب إسرائيل ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه".

وقالت عائلة الأسير مروان البرغوثي في بيان مقتضب "نخشى من إعدام مروان داخل الزنزانة بقرار من بن غفير بعد تهديده في سجنه".

وأضافت العائلة: "مصدومون من تغير ملامح وجه مروان والإنهاك والجوع الذي يعيشه".

من جانبه، قال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، في تصريح له، إن تهديد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للقائد مروان البرغوثي في سجنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي الذي يمارس ضد الأسرى، وضربا للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وأضاف: "هذا يشكل انفلات غير مسبوق في سياسة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، مما يتطلب التدخل الفوري للمنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".

مروان البرغوثي القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي بن غفير يقتحم زنزاة مروان البرغوثي المتطرف إيتمار بن غفير
