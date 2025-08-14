ترامب يطالب بدخول الصحفيين إلى غزة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرغب في دخول الصحفيين إلى غزة.

وتابع ترامب الخميس: "أرغب في دخول الصحفيين إلى غزة لمشاهدة الجهود الإنسانية هناك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هي بالفعل منطقة خطيرة، لكنني أود أن أرى ذلك يحدث".

وفي وقت سابق، قال مدير مجمع الشفاء الطبي، إن قطاع غزة يواجه انتشار كبير للأمراض الجلدية بسبب موجة الحر الشديد وسط انعدام مياه الشرب ما يؤثر بشكل مباشر على جميع الأهالي من كافة الأعمار