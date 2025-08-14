إعلان

ترامب يطالب بدخول الصحفيين إلى غزة

09:35 م الخميس 14 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرغب في دخول الصحفيين إلى غزة.

وتابع ترامب الخميس: "أرغب في دخول الصحفيين إلى غزة لمشاهدة الجهود الإنسانية هناك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هي بالفعل منطقة خطيرة، لكنني أود أن أرى ذلك يحدث".

وفي وقت سابق، قال مدير مجمع الشفاء الطبي، إن قطاع غزة يواجه انتشار كبير للأمراض الجلدية بسبب موجة الحر الشديد وسط انعدام مياه الشرب ما يؤثر بشكل مباشر على جميع الأهالي من كافة الأعمار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب يطالب بدخول الصحفيين إلى غزة قطاع غزة يواجه انتشار للأمراض الجلدية انعدام مياه الشرب في قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة