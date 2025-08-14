إيران عن "إسرائيل الكبرى": فكرة شيطانية ودليل على نية فاشية

طهران - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن فكرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إسرائيل الكبرى (من النيل إلى الفرات)"، هي "نية فاشية للتعدي على دول المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة تسنيم بأن بقائي أكد أن اعتراف نتنياهو "بتحقيق الفكرة الشيطانية /من النيل إلى الفرات/ يمثل دليلا واضحا على نية فاشية للاعتداء والتعدي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لدول المنطقة".

وذكرت وكالة تسنيم أن بقائي أدان فجر اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي "بخصوص ما يسمى بمشروع (إسرائيل الكبرى) - الذي يعد إعلانا صريحا عن نية هذا النظام لمزيد من التعدي المستمر على أراضي الدول المستقلة بما فيها مصر والأردن ولبنان وسوريا - واعتبره مثالا صارخا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى "خروقات القانون المستمرة والجرائم البشعة للكيان الصهيوني، لا سيما استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية التاريخية"، مؤكدا: "اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأنه يحمل /مهمة تاريخية وروحية/ لتحقيق الفكرة الشيطانية من النيل إلى الفرات يمثل علامة واضحة على نية فاشية لدى صانعي سياسات هذا الكيان للاعتداء والتعدي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لدول المنطقة والهيمنة على الدول الإسلامية، الأمر الذي يجب أن يُدان بحزم من قبل أمين عام الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الحكومات باعتباره انتهاكا فاضحا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي".