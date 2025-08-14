كتبت- أسماء البتاكوشي:

كشف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أن مصر اتخذت خطوات حاسمة ردًا على الاعتداءات التي استهدفت سفاراتها في عدة دول أوروبية.

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC"، أن القاهرة سارعت إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، باعتباره أداة دبلوماسية فعّالة لردع أي انتهاك يُمارس ضد البعثات المصرية.

وأشار عبد العاطي إلى أن وزارة الخارجية استدعت سفراء الدول المعنية عبر مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، حيث تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة التزام هذه الدول بحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، وتحمل المسؤولية عن أي تقصير أمني أو خرق للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.

وأوضح وزير الخارجية، ي أن مصر اتخذت خطوة ردعية تمثلت في خفض مستوى التأمين حول سفارات هذه الدول في القاهرة، في رسالة واضحة بأن حماية البعثات الدبلوماسية مسألة متبادلة تخضع للقوانين الدولية، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المعاملة بالمثل، التي تُعتبر حقًا مشروعًا لأي دولة تتعرض بعثاتها لانتهاكات أو اعتداءات.

ولفت عبد العاطي إلى أن التحذيرات المصرية دفعت بعض الدول إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول السفارات المصرية على أراضيها، مشيرًا إلى أن هذا التجاوب جاء إما نتيجة لضغط مباشر من القاهرة، أو من خلال تنسيق دبلوماسي عاجل بين الطرفين لضمان أمن البعثات.

وأكد وزير الخارجية أن السفارات ومحيطها تتمتع بحماية صارمة بموجب القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، مضيفًا أن أي اعتداء على السفارات يُعد خرقًا جسيمًا للمواثيق الدولية، ويتطلب ردودًا دبلوماسية حازمة، مؤكدًا أن مصر لن تتسامح مع أي تهاون في هذا الملف.

وفي ختام تصريحات وزير الخارجية والهجرة أكد أن مصر ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، موضحًا أن الحفاظ على سيادة الدولة واحترام ممثليها بالخارج يمثل أولوية قصوى، كما شدد على أن الرسالة المصرية واضحة: "أمن البعثات خط أحمر".

وفي الشهر الماضي، قام شاب مصري في هولندا بإغلاق أبواب السفارة المصرية باستخدام أقفال، احتجاجًا على موقف القاهرة واستمرار إغلاق معبر رفح.

ووثّق أنس حبيب عبر صفحته على "فيسبوك" وضع الأقفال على مدخلي السفارة الرئيسيين، فيما حاول أحد موظفي السفارة مواجهته في الشارع قبل أن يعود أدراجه إلى داخل المبنى.