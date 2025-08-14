إسبانيا تستنجد بالاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرائق



وكالات

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، إن إسبانيا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الحرائق التي اندلعت في البلاد.

وأضاف الوزير: "طلبنا من إدارة الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم، وأضفينا عليه طابعا رسميا هذا المساء".

وأشار إلى أن "إسبانيا طلبت طائرتين بخزانات بسعة تزيد عن 5.5 ألف لتر"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن وضع الحرائق في البلاد لا يزال خطيرا.