السودان يطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا في الخرطوم

10:05 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

السودان يطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا في الخرطوم

الخرطوم (السودان) - (أ ب)

أطلق مسؤولون صحيون في السودان حملة تطعيم ضد الكوليرا لمدة 10 أيام في العاصمة الخرطوم، للحد مما يصفه عاملون في المجال الإنساني بتفش سريع الانتشار للمرض المسبب للإسهال، الذي تزيد من حدته الحرب الأهلية وعمليات النزوح والأمطار الغزيرة.

وأظهرت لقطات فيديو لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الأربعاء، مسؤولين وهم يقدمون اللقاح للأطفال وغيرهم.

وقالت العاملة في مجال الرعاية الصحية عزيزة بريما إن الحملة في الخرطوم بدأت يوم الأحد الماضي وتستهدف أكثر من 150 ألف شخص.

وقال أحد سكان الخرطوم، منتصر السيد، إنه وأسرته عادوا مؤخرا إلى منزلهم بعد نزوحهم بسبب القتال.

وأضاف إنهم كانوا يخشون الإصابة بالكوليرا في ظل الظروف الفوضوية، لكن حملة التطعيم بعثت الطمأنينة في نفوسهم.

وقالت صوفي دريسر، مديرة البرامج في منظمة ميرسي كوربس – السودان، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الكوليرا تنتشر بمعدل مقلق، والنظام الصحي المنهار يجعل "من الصعب للغاية تتبع المرض واحتوائه".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أفاد، الشهر الماضي، بأن السودان سجل أكثر من 32 ألف حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا هذا العام.

وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن وزارة الصحة السودانية، إنه منذ الإعلان عن تفشي المرض في يوليو 2024، تم تسجيل أكثر من 83 ألف حالة إصابة بالمرض و2100 حالة وفاة.

السودان يطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا تطعيم ضد الكوليرا في الخرطوم الكوليرا تنتشر بمعدل مقلق بالسودان
