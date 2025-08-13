مصر تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي بشأن الموارد المائية المشتركة

وكالات

ناقش وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

وتناول الوزيران خلال اتصال هاتفي اليوم سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.

وأشاد عبد العاطي بالخطط التنموية التي تتبناها الحكومة الجنوب أفريقية في شتى المجالات لاسيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى استعداد مصر للتعاون مع جنوب أفريقيا في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات على ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية.

وفيما يتعلق بالأمن المائى، شدد عبد العاطي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، مؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وفي سياق متصل، تناول الوزيران أبرز التطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما تباحثا حول تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

واتفق الوزيران على تكثيف الجهود والعمل المشترك في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف وخاصة داخل الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة.