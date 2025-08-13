إعلان

وكالة أممية: غرق 20 مهاجرًا على الأقل قبالة ساحل إيطاليا

05:16 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

غرق 20 مهاجرًا على الأقل قبالة ساحل إيطالي أرشيف

روما - (أ ب)

غرق ما لا يقل عن عشرين مهاجرا عندما انقلب قارب على متنه نحو مئة مهاجر قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بينما اُعتبر أكثر من 12 آخرين في عداد المفقودين، وفق ما ذكرته وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال فيليبو أونجارو، متحدث باسم الوكالة الأممية، إنه تم نقل 60 ناجيا إلى أحد المراكز في لامبيدوسا.

ووفق روايات الناجين، كان القارب يقل ما يتراوح بين 92 و97 مهاجرا عندما غادر ليبيا، وانتشلت السلطات جثث عشرين مهاجرا، وتواصل البحث عن عما يتراوح بين 12 و17 من الأحياء.

هجرة غير شرعية جزيرة لامبيدوسا الإيطالية غرق 20 مهاجر قبالة ساحل إيطاليا
