جنوب السودان ينفي تقارير عن قبوله بإعادة توطين فلسطينيين على أراضيه

وكالات

نفت وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيان، الأربعاء، تقارير تزعم أن حكومتها تبحث مع إسرائيل توطين فلسطينيين من غزة على أراضيها.

وأكد جنوب السودان، أن الادعاءات عن محادثات مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين لا أساس لها ولا تعكس موقف حكومتها الرسمي.

كانت تقارير إعلامية، أفادت بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مباحثات مع جنوب السودان من أجل إعادة توطين فلسطينيين من غزة على أراضيها.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن 6 مصادر، إن إسرائيل أجرت مباحثات مع جنوب السودان التي تعاني من ويلات الحرب، غير أنه لم يتضح إلى أي مدى تقدمت المحادثات.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أنه يسعى لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى نقل سكان غزة عبر هجرة طوعية وإعادة توطينهم في دول أخرى.