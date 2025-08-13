إعلان

جنوب السودان ينفي تقارير عن قبوله بإعادة توطين فلسطينيين على أراضيه

04:42 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

وزارة الخارجية في جنوب السودان

وكالات

نفت وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيان، الأربعاء، تقارير تزعم أن حكومتها تبحث مع إسرائيل توطين فلسطينيين من غزة على أراضيها.

وأكد جنوب السودان، أن الادعاءات عن محادثات مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين لا أساس لها ولا تعكس موقف حكومتها الرسمي.

كانت تقارير إعلامية، أفادت بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مباحثات مع جنوب السودان من أجل إعادة توطين فلسطينيين من غزة على أراضيها.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن 6 مصادر، إن إسرائيل أجرت مباحثات مع جنوب السودان التي تعاني من ويلات الحرب، غير أنه لم يتضح إلى أي مدى تقدمت المحادثات.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أنه يسعى لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى نقل سكان غزة عبر هجرة طوعية وإعادة توطينهم في دول أخرى.

جنوب السودان توطين فلسطينيين إسرائيل غزة
