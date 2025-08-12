أوكرانيا تنشر المزيد من القوات في بوكروفسك شرقي البلاد

(د ب أ)

بعد تقارير عن اختراق القوات الروسية للخط الأمامي بالقرب من بوكروفسك في شرقي أوكرانيا، ينشر الجيش الأوكراني قوات إضافية في المنطقة الواقعة شرقي البلاد.

وقال المتحدث العسكري أندريه كوفالييف لوسائل إعلام أوكرانية اليوم الثلاثاء: "يستخدم العدو تفوقه العددي ويحاول اختراق الخط الأول من مواقعنا في مجموعات صغيرة على الرغم من الخسائر الكبيرة في الأفراد".

وبالتالي، قال إنه تم إرسال قوات إضافية للكشف عن وحدات تخريب العدو وتدميرها خلف خطوطهم .

وخلال اليوم، ورد أن الجيش الروسي قام بـ 35 محاولة لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية بالقرب من بوكروفسك.

وكان الجيش الأوكراني قد نفى في وقت سابق اليوم الثلاثاء تقارير عن اختراق روسي في الجزء الأمامي بالقرب من مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا في منطقة دونيتسك..

وذكرت مجموعة الجيش دنيبرو المسؤولة عن الجزء الأمامي على تليجرام أن تسلل مجموعات روسية ببضعة جنود لا يعني بعد أنهم سيضعون هذه المناطق تحت السيطرة. وقالت إن الوضع لا يزال صعبا، والقتال في هذه المنطقة هو الأكثر حدة مقارنة بقطاعات الجبهة الأخرى.

وفي وقت سابق، أفاد مراقبون عسكريون أوكرانيون بتقدم روسي لأكثر من 10 كيلومترات شمال شرق مدينة بوكروفسك، المهددة بالتطويق.

ولطالما ذكرت تقارير من الجيش أن مجموعات صغيرة من الجنود الروس تتقدم إلى بوكروفسك نفسها. وتحيط القوات الروسية بتجمع مدينتي بوكروفسك وميرنوهراد من ثلاث جهات، ولم يتبق سوى ممر بعرض 15 كيلومترا للدفع بالإمدادات.

ويحاول الجيش الروسي منذ شهور الاستيلاء على مركز النقل في بوكروفسك. وخلال مسار القتال، تعرضت المدينة بالفعل للدمار إلى حد كبير.