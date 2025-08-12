وكالات

طالب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق داني حالوتس، بوقف الحرب العبثية في قطاع غزة، مؤكدا أن يجب وقف القتال والانسحاب من غزة وعدم السماح لحماس بحكم غزة وتحرير كل الأسرى.

وأشار حالوتس، إلى أن مواصلة القتال سينهك قوات الاحتلال الإسرائيلي النظامية ومنظومة الاحتياط، مشددا على أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تملك شرعية مواصلة حرب يعارضها غالبية الإسرائيليين.

وقال مسؤول بديوان نتنياهو، إنه طلب من وزير الدفاع يسرائيل كاتس التحقيق مع قائد سلاح الجو تومر بار بعد مصافحته متظاهرة تحرض ضد الحكومة.

وأضاف: "لا أصدق أن قائد سلاح الجو يوافق على فحوى لافتة تحرض ضد حكومة يعمل جنوده تحت إمرتها".