فلسطين: الضغوط الدولية ستساهم في لجم الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، إن لا بد من خطوات أممية ملموسة لمساعدة الفلسطينيين على إقامة دولتهم وتقرير مصيرهم.

وأوضح منصور، أن على الجهات الأممية وبينها مجلس الأمن الدولي إجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها والاضطلاع بمسؤولياتها، مؤكدا أن الضغوط الدولية ستساهم في لجم الاحتلال وإجباره على الالتزام بالقوانين الدولية.

وندد منصور، باغتيال الصحفيين في غزة مشددا على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم وعقابهم، مضيفا "يجب تكثيف الجهود الدولية لمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها للسيطرة على قطاع غزة".