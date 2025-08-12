إعلان

فلسطين: الضغوط الدولية ستساهم في لجم الاحتلال الإسرائيلي

08:24 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

رياض منصور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، إن لا بد من خطوات أممية ملموسة لمساعدة الفلسطينيين على إقامة دولتهم وتقرير مصيرهم.

وأوضح منصور، أن على الجهات الأممية وبينها مجلس الأمن الدولي إجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها والاضطلاع بمسؤولياتها، مؤكدا أن الضغوط الدولية ستساهم في لجم الاحتلال وإجباره على الالتزام بالقوانين الدولية.

وندد منصور، باغتيال الصحفيين في غزة مشددا على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم وعقابهم، مضيفا "يجب تكثيف الجهود الدولية لمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها للسيطرة على قطاع غزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياض منصور الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان