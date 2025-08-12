بعد تصريحاته الهجومية.. كيف استقبل المصريون زيارة الحية لمصر؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

أثارت زيارة رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إلى القاهرة موجة من التعليقات الساخرة والهجوم اللاذع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي هاجم فيها دور مصر في الحرب على غزة.

وقال قائد حماس في تصريحات مثيرة للجدل أصدرها في وقتٍ سابق: "يا أهلَ مصر، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم، وعلى مقربة منكم؟! ".

رئيس حركة حمـ.ـاس في #قطاع_غزة خليل الحية: نقول لأهلنا في مصر قيادة وجيشًا وشعبًا وأزهر وكنيسة نتطلع لـ #مصر العظيمة أن تعلن أن #غزة لن تموت جوعًا pic.twitter.com/ykxwazGHHX — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 27, 2025

وبينما جاء الحية مترأسًا وفدًا تفاوضيًا، قوبل حضوره بهجوم لاذع، وطالب مصريون على منصات التواصل بأن يقود بنفسه شاحنات المساعدات ويدخلها إلى غزة عبر معبر رفح ليتحقق من "من يغلق المعبر" على أرض الواقع.

قال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ساخرًا: "أهلًا وسهلًا بالمناضل الكبير خليل الحية الذي يزور القاهرة قادمًا من مقر إقامته في فنادق الدوحة ضمن الوفد المفاوض للحركة، فإنني أقترح أن يقود بنفسه وكل فرد في الوفد شاحنة مساعدات ويدخل بها لأهلنا في قطاع غزة ولا شك أن الأخ خليل الحية كمناضل كبير لا يخشى في الحق لومة لائم وسيفعل هذه الخطوة لكسر الحصار".

وتداولت حسابات مصرية بشكل واسع منشور النائب محمد عبد العزيز. إذ أعاد حساب باسم مصطفى حسن كتابة المنشور على صفحته بـ"فيسبوك".

وكتب حساب باسم "سامى عبد الغنى" في منشور: "بمناسبة وجود خليل الحية في القاهرة، أقترح على الدولة المصرية أحد اقتراحين: الأول: أن تقوم السلطات باصطحابه والوفد إلى معبر رفح. ليتابع ويرى بنفسه آلية فتح المعبر وعمله من الجهة المصرية. والثاني: أن تسلمه والوفد المفاوض عددًا من شاحنات المساعدات ليقودوها بأنفسهم ويدخلوا بها من معبر رفح إلى داخل غزة ليكسروا بأنفسهم الحصار عن أهلها".

وذكر ثالث باسم رمضان علي الحايس: "خليل الحية انتهز فرصة وجودك في القاهرة وخد شاحنة مساعدات وركب الوفد المفاوض معاك وورينا هتدخل غزة ازاي من غير تنسيق . ولو إسرائيل قصفتك يكفيك شرف المحاولة".

وهو نفس التعليق الذي نشره حساب باسم أبو يوسف حاتم جودة: يل الحية، انتهز فرصة وجودك في القاهرة وخد شاحنة مساعدات وركب الوفد المفاوض معاك وورينا هتدخل غزة ازاي .يلا فرحنا".

وتابع آخر باسم حساب أشرف أبو العز: "خليل الحية وصل القاهرة؟، طب بلاش مفاوضات.. نحطه في أول عربية مساعدات، ونقول له: ورينا بقى يا بطل إزاي هتعديها من معبر رفح!".

بينما نشرت عشرات الحسابات المصرية على موقع "فيسبوك" تعليقًا، يقول: "بمناسبة وجود خليل الحية في القاهرة. أنصح السلطات المصرية باصطحابه إلى معبر رفح. ليتابع ويرى بنفسه آلية فتح المعبر وعمله من الجهة المصرية. مع أخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على حياته بسبب سوء الأوضاع العسكرية والأمنية في الجهة الفلسطينية من معبر رفح. حتى يعود سالما معافى إلى مقر سكنه في الدوحة".