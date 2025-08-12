إعلان

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يخشى فشل عملية احتلال غزة قبل أن تبدأ

01:16 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر، إن هناك تساؤلات طُرِحت خلال اجتماع بين قادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولين غربيين بشأن عدم قدرة الجيش على هزيمة حركة حماس.


ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين بالجيش، أن المؤسسة العسكرية تخشى من فشل عملية احتلال مدينة غزة حتى قبل أن تبدأ.


ومن جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تقديرات الجيش قبل توسيع عملياته في غزة تشير إلى وجود نقص بنحو 10 آلاف جندي مقارنة بالأعداد المطلوبة، إضافة إلى اكتشاف ثغرات ناجمة عن نقص في قطع غيار بعض الآليات العسكرية نتيجة مقاطعة شركات أجنبية لإسرائيل.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل غزة
