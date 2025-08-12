

وكالات

قال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، إن اجتماع التعيينات الذي عقده اليوم رئيس الأركان إيال زامير جرى خلافًا لتوجيهات وزير الجيش ومن دون تنسيق أو موافقة مسبقة، وذلك خلافًا للإجراء المتّبع.

وذكر المكتب، أن الوزير من أجل ذلك، لا يعتزم مناقشة التعيينات أو الأسماء التي نُشرت أو المصادقة عليها.

وأضاف مكتب وزير جيش الاحتلال، أنه سيتعين على رئيس الأركان التنسيق المسبق مع وزير الجيش لمناقشة هذه التعيينات أو غيرها مستقبلاً.

بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه بسبب معركة الأنا بين مكتب وزير الجيش ومكتب رئيس الأركان، لن تنشر التعيينات قبل مصادقة الوزير كاتس.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائلي، أن وزير الجيش كاتس يضع العراقيل أمام رئيس الأركان بجولة التعيينات العليا، في خطوة تذكر كثيرًا بالإجراء المشابه الذي قام به كاتس مع رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي.

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الإثنين، أن الجيش على أعتاب مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الأركان في تقييمه لحالة جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، في بيان: "سنستعد وفقًا للأهداف التي حُددت، مع الحفاظ على الاحترافية والمبادئ التي نعمل بموجبها، سنفعل ذلك بما يتناسب مع قدرات القوات ووسائل الحرب، والمحجتجزين أمام أعيننا سيعرف الجيش الإسرائيلي كيف يحتل مدينة غزة، تمامًا كما عرف كيف يحتل خان يونس ورفح".

وأضاف: "يجب أن نمنح أفراد الجيش النظاميين والاحتياط، فسحةً من الوقت لإحداث فترات راحة تسمح بمواصلة المناورات في قطاع غزة على أكمل وجه، مع الحفاظ على القوة للمستقبل. التقييم التالي للوضع سيُركز فقط على الأفراد".

وتابع: "إلى جانب ذلك، يُفترض أننا في حرب مستمرة. سيكون عام 2026 عامًا لصياغة الإنجازات وتعظيمها، ورفع الجاهزية، والعودة إلى الأساسيات، واستغلال الفرص العملياتية"، وفقا للغد.