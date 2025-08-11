وكالات

نقل موقع "أكسيوس"، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه توقف عن تأييد خطط إسرائيل لمهاجمة واحتلال مدينة غزة بشكل مباشر.

وقال ترامب خلال مقابلة قصيرة مع موقع "أكسيوس" يوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن حماس ستفرج عن الأسرى ما لم يتغير الوضع.

ويأتي ذلك في ظل معارضة بعض القيادات العسكرية الإسرائيلية الهجوم المخطط له، خوفاً من تعريض حياة الأسرى للخطر، بينما أوضح ترامب بأن إطلاق سراحهم سيكون "صعباً للغاية" في الظروف الحالية.

ورغم ردود الفعل الدولية العنيفة على الخطة الإسرائيلية بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، قرر ترامب عدم التدخل، وترك القرار لإسرائيل، لكنه بدا متفقاً مع طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة زيادة الضغط العسكري على حماس، قائلاً: "لا يمكنهم البقاء هناك"، ومذكّراً بهجوم السابع من أكتوبر.

وفي السياق ذاته، قال ترامب إنه أجرى "مكالمة جيدة" مع نتنياهو أمس الأحد، وأوضح مكتب الأخير أنهما ناقشا خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة بهدف إنهاء الحرب عبر إطلاق سراح الأسرى وهزيمة الحركة.

وذكر نتنياهو أنه طلب من الجيش الإسرائيلي تقديم خطط لـ"السيطرة" على مدينة غزة، فيما أوضح مسؤولون أن التخطيط وإجلاء المدنيين قد يستغرق أسابيع.