الاتحاد الأوروبي: مقتل صحفيي الجزيرة انتهاك لحرية الصحافة

02:47 م الإثنين 11 أغسطس 2025

أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في غزة

وكالات

قالت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن مقتل صحفيي الجزيرة في قطاع غزة -ومن بينهم أنس الشريف- انتهاك لحرية الصحافة.


ودعت المفوضة الأوروبية إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الصحفيون.


وفي السياق ذاته، أكدت المقررة الأممية المعنية بالحق في حرية التعبير للجزيرة، أن إسرائيل تحاول إخفاء ما يجري في غزة عن العالم.


وقالت المقررة الأممية، إن الجيش الإسرائيلي يقتل ويجوع المدنيين و"فقد كل مصداقيته"، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع دخول وسائل الإعلام الدولية لغزة خشية فضحه.


ودعت المقررة الأممية حلفاء إسرائيل لفرض عقوبات عليها لوقف القتل في قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي صحفيي الجزيرة قطاع غزة أنس الشريف الجيش الإسرائيلي
