نتنياهو: نحن على وشك إكمال المعركة بغزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن على وشك إكمال المعركة ونعمل على هزيمة بقايا المحور الإيراني وتحرير جميع الأسرى".

وأكد نتنياهو، أن حكومته ملتزمة بعودة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء منهم وكذلك جثامين القتلى من غزة.

ويُصر رئيس حكومة الاحتلال على تنفيذ خطته لاحتلال غزة، لكنه يواجه مصاعب في تسويق تلك الخطة بسبب تفضيل الإسرائيليين إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل، وفقًا لما أفادته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقالت "هآرتس"، إن بعض وزراء اليمين المتطرف يطالبون علنًا بخفض أولوية إنقاذ الأسرى بغزة حتى لو كان الثمن التضحية بهم وبعدد كبير من الجنود.

وأشارت إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يعارض خطة نتنياهو العسكرية ويدعو إلى محاصرة مناطق سيطرة حركة حماس في غزة بدلًا من الاحتلال الكامل.

ومن جانبها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد نحو 250 ألف جندي احتياط وفرض طوق كامل على المدينة.

وقالت القناة، إن خطة احتلال الجيش لغزة تشمل إخلاء سكان مدينة غزة ثم تصفية المقاومة مع احتمال توسيع العمليات إلى مخيمات وسط القطاع.