قطر وهولندا تبحثان أوضاع قطاع غزة



وكالات

أفادت وزارة الخارجية القطرية، بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء هولندا ديك شوف.



وقالت الخارجية القطرية، إن آل ثاني وشوف بحثا في الاتصال أوضاع قطاع غزة والأراضي المحتلة وحل الدولتين.



ومن جانبه، ندد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالاستهداف المتعمد للصحفيين بغزة، مشددًا على أنه لا يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بالقطاع.



وأضاف أن الاستهداف يثبت أن الجرائم في غزة تفوق التصور وسط عجز دولي عن وقف المأساة، بإشارة إلى قصف الجيش الإسرائيلي خيمة صحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع.