إعلان

سموتريتش يحرض على احتلال "أجزاء كبيرة" من غزة

12:19 م الإثنين 11 أغسطس 2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة والاستيطان فيها، بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) فجر الجمعة خطة عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال سموتريتش، في تصريحات لإذاعة قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، "خطتي هي أن تكون أجزاء كبيرة من غزة تحت سيطرتنا وسيادتنا، ويمكننا أيضًا الاستيطان فيها".

وادعى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأمن، مضيفًا "هذه ليست خطة رئيس الوزراء، أنا أدرك ذلك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش غزة قطاع غزة المجلس الوزاري الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين".. نشطاء إسرائيليون يهاجمون محمد صلاح

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن