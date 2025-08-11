سموتريتش يحرض على احتلال "أجزاء كبيرة" من غزة

وكالات

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة والاستيطان فيها، بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) فجر الجمعة خطة عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال سموتريتش، في تصريحات لإذاعة قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، "خطتي هي أن تكون أجزاء كبيرة من غزة تحت سيطرتنا وسيادتنا، ويمكننا أيضًا الاستيطان فيها".

وادعى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأمن، مضيفًا "هذه ليست خطة رئيس الوزراء، أنا أدرك ذلك"