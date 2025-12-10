أسبانيا تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإبادة في غزة

شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإبادة في قطاع غزة عاجلا أم آجلا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده رئيس الوزراء الإسباني اليوم الأربعاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد سانشيز، أن أسبانيا تساند السلطة الفلسطينية التي يجب أن تلعب دورا أساسيا فيما يتعلق بآليات الحكم الذي سيحدد مستقبل الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسباني: "أن ملتزمون بالقضية الفلسطينية وعلينا تحريك باقي المجتمع الدولي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، "أنه يجب أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اتفاقا حقيقيا".