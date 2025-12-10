إعلان

اختفاء يخت على متنه 4 إسرائيليين قبالة سواحل قبرص

كتب : مصراوي

07:28 م 10/12/2025

اختفاء يخت على متنه 4 إسرائيليين قبالة سواحل قبرص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تل أبيب - (د ب أ)

تواصل السلطات الإسرائيلية والقبرصية واليونانية البحث عن يخت إسرائيلي اختفى يوم الثلاثاء قبالة سواحل قبرص بعد انطلاقه من ميناء أشدود في رحلة بحرية.

وذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن اليخت الإسرائيلي الذي فقد الاتصال به أثناء رحلته إلى قبرص كان على متنه أربعة إسرائيليين في الخمسينات من أعمارهم.

وأبحر اليخت قبل ثمانية أيام من ميناء أشدود، بعد فحص جوازات السفر في أشكلون، متجهًا نحو قبرص، وفي مرحلة معينة فقد الاتصال به، ما أدى إلى إطلاق عملية البحث الدولية.

وأكدت السلطات القبرصية أنها قادت عمليات البحث الأولية بالتنسيق مع إسرائيل، بما في ذلك استخدام طائرات هليكوبتر لتغطية نطاق يصل إلى 200 ميل بحري حول مدينة لارناكا، وسط ظروف جوية صعبة وسرعات رياح وصلت إلى 100 كلم/ساعة.

يأتي اختفاء اليخت في وقت تشهد فيه المنطقة وصول العاصفة "بايرون" إلى إسرائيل والمناطق المحيطة، والتي أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل الرحلات الجوية وتسبب أضرار في الجسور والبنى التحتية في اليونان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختفاء يخت على متنه 4 إسرائيليين سواحل قبرص يخت إسرائيلي السلطات القبرصية واليونانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى