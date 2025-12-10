اختفاء يخت على متنه 4 إسرائيليين قبالة سواحل قبرص

تل أبيب - (د ب أ)

تواصل السلطات الإسرائيلية والقبرصية واليونانية البحث عن يخت إسرائيلي اختفى يوم الثلاثاء قبالة سواحل قبرص بعد انطلاقه من ميناء أشدود في رحلة بحرية.

وذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن اليخت الإسرائيلي الذي فقد الاتصال به أثناء رحلته إلى قبرص كان على متنه أربعة إسرائيليين في الخمسينات من أعمارهم.

وأبحر اليخت قبل ثمانية أيام من ميناء أشدود، بعد فحص جوازات السفر في أشكلون، متجهًا نحو قبرص، وفي مرحلة معينة فقد الاتصال به، ما أدى إلى إطلاق عملية البحث الدولية.

وأكدت السلطات القبرصية أنها قادت عمليات البحث الأولية بالتنسيق مع إسرائيل، بما في ذلك استخدام طائرات هليكوبتر لتغطية نطاق يصل إلى 200 ميل بحري حول مدينة لارناكا، وسط ظروف جوية صعبة وسرعات رياح وصلت إلى 100 كلم/ساعة.

يأتي اختفاء اليخت في وقت تشهد فيه المنطقة وصول العاصفة "بايرون" إلى إسرائيل والمناطق المحيطة، والتي أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل الرحلات الجوية وتسبب أضرار في الجسور والبنى التحتية في اليونان.