أمريكا تعتزم فحص حسابات السوشيال لزوارها المعفيين من التأشيرة

كتب-عبدالله محمود:

07:54 م 10/12/2025

تعتزم الولايات المتحدة على إجراء فحوصات جديدة لزوارها الأجانب الذين يمكنهم الآن الدخول بدون تأشيرة.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" تقترح أمريكا أن يقدم الزوار الأجانب وخصوصًا من أستراليا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، تاريخهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ستضيف بيانات وسائل التواصل الاجتماعي كعنصر إلزامي ضمن إجراءات فحص المسافرين القادمين إلى أمريكا.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء سيتم تطبيقه بعد الموافقة عليه، على المسافرين من حوالي 40 دولة والذين يمكنهم البقاء في أمريكا لمدة تصل إلى 90 يومًا بدون تأشيرة.

فحص حسابات السوشيال أمريكا زوار أمريكا المعفيين من التأشيرة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فحص المسافرين القادمين إلى أمريكا

