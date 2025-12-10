اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قوتنا في جنوب لبنان

قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على دورية تابعة لهم في جنوب لبنان.

وأضافت اليونيفيل، في بيان الأربعاء،: "جنودنا تعرضوا لإطلاق نار من قبل دبابة للجيش الإسرائيلي قرب منطقة سرده جنوبي لبنان".

وأكدت اليونيفيل، أنه على الرغم من إعلام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسار وتوقيت دورية جنود "اليونيفيل" في جنوبي لبنان، إلا أنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال.

وأشارت اليونيفيل، إلى أن الهجوم على قوات حفظ السلام انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

ودعت اليونيفيل جيش الاحتلال بالتوقف عن السلوك العدواني ضد قواتها التي تعمل على إعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق.