هطول أمطار غزيرة على جنوبي اليابان تتسبب في فيضانات وانهيارات طينية

طوكيو- (أ ب)

تسببت الأمطار الغزيرة على جزيرة كيوشو بجنوبي اليابان في فيضانات وانهيارات طينية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص والتأثير على السفر خلال عطلة بوذية تستمر لأسبوع. وتم الإبلاغ عن عدة مفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت في أواخر الأسبوع الماضي في فقدان شخص واحد وإصابة أربعة آخرين في محافظة كاجوشيما جنوبي البلاد.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أعلى مستوى من التحذير في كوماموتو.

وأصدرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إشعارات إخلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص في كوماموتو وست محافظات أخرى في المنطقة.

وكان عمال الإنقاذ في المنطقة يبحثون عن عدة أشخاص.

وفي كوماموتو، يبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة أشخاص. وواجهت أسرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص انهيارا أرضيا أثناء القيادة إلى مركز إخلاء. وتمكن شخصان من النجاة، ولكن الشخص الثالث مازال مفقودا. ومازال هناك شخصان مفقودين في مكان آخر بالمقاطعة.

كما تردد وجود عدد من المفقودين عقب سقوطهم في الأنهار التي فاضت على ضفافها في كوماموتو ومقاطعة فوكوكا القريبة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مياها موحلة تندفع، حاملة معها أشجارا مكسورة وفروعا، وسكانا يمشون في مياه الفيضانات التي تصل إلى الركبة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن حكومته تدعم عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين ومساعدة الآخرين في المناطق المتضررة. وطالب إيشيبا السكان " بتوخي أقصى درجات الحذر".

كما أثرت الأمطار الغزيرة على الأشخاص المسافرين خلال عطلة "بون" البوذية في اليابان.

وتم تعليق خدمة القطارات فائقة السرعة "الرصاصة" التي تربط بين كاجوشيما وهاكاتا في شمال كيوشو، بالإضافة إلى خدمات القطارات المحلية، صباح اليوم الاثنين. ووفقا لشركة كيوشو إلكتريك باور، انقطعت الكهرباء عن حوالي 6 آلاف منزل في كوماموتو.