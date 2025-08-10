إعلان

بن غفير: يجب مراقبة نتنياهو فقد انقلب بعد أن وعد بالحسم في غزة

11:27 م الأحد 10 أغسطس 2025

إيتمار بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، إنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطة أكبر بكثير بشأن غزة ثم يبدأ بتشجيع الهجرة.

وشدد بن غفير، على ضرورة مراقبة نتنياهو فقد انقلب بعد أن وعد بالحسم في غزة، مشيرا إلى أن الحل بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

من جانبه، أكد وزير المالية سموتريتش أنه لن يكون في الحكومة إذا توقفت الحرب، مضيفا "لا أضع إنذارا نهائيا لنتنياهو فهذه ليست طريقتي لكن عليه تقديم أجوبة للجمهور".

وقال سموتريتش، مساء السبت، إنه فقد الثقة في إرادة وقدرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر.

وأكد سموتريتش، أن نتنياهو والمجلس المصغر استسلما للضعف وسمحا للعاطفة بالتغلب على العقل وقررا خطوة عسكرية لا تهدف للحسم، مشددا على ضرورة الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم.

وأضاف سموتريتش: "دفعنا أثمانا باهظة لكننا حققنا الكثير من الإنجازات"، محذّرا من أنه "إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي نتنياهو العملية العسكرية على غزة بتسلئيل سموتريتش المجلس الوزاري المصغر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟