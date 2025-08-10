بن غفير: يجب مراقبة نتنياهو فقد انقلب بعد أن وعد بالحسم في غزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، إنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطة أكبر بكثير بشأن غزة ثم يبدأ بتشجيع الهجرة.

وشدد بن غفير، على ضرورة مراقبة نتنياهو فقد انقلب بعد أن وعد بالحسم في غزة، مشيرا إلى أن الحل بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

من جانبه، أكد وزير المالية سموتريتش أنه لن يكون في الحكومة إذا توقفت الحرب، مضيفا "لا أضع إنذارا نهائيا لنتنياهو فهذه ليست طريقتي لكن عليه تقديم أجوبة للجمهور".

وقال سموتريتش، مساء السبت، إنه فقد الثقة في إرادة وقدرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر.

وأكد سموتريتش، أن نتنياهو والمجلس المصغر استسلما للضعف وسمحا للعاطفة بالتغلب على العقل وقررا خطوة عسكرية لا تهدف للحسم، مشددا على ضرورة الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم.

وأضاف سموتريتش: "دفعنا أثمانا باهظة لكننا حققنا الكثير من الإنجازات"، محذّرا من أنه "إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها".