مكالمة بين ترامب ونتنياهو بشأن غزة.. ماذا جاء فيها؟

11:15 م الأحد 10 أغسطس 2025

ترامب ونتنياهو

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول خلاله التطورات الميدانية في قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان، أن نتنياهو بحث مع ترامب خطط إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من معاقل حركة حماس في القطاع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، واستعادة الأسرى، وإخضاع الحركة.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء عبّر عن شكره لترامب على "دعمه الثابت لإسرائيل منذ بداية الحرب"، مثمنًا مواقفه المؤيدة للسياسات الإسرائيلية في المحافل الدولية.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتفاوض على صفقة شاملة.

وكان المجلس الوزاري المصغر قرر الخميس الماضي، احتلال قطاع غزة بالكامل، رغم رفض العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بوقف إطلاق النار في غزة.

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب غزة احتلال غزة
