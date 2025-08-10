مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل حولت المساعدات لـ"مصائد موت"

كتب- محمود الهواري:

قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية متواصلة منذ 673 يوماً، بينما تظل المنظومة الدولية عاجزة عن وقف هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين.

وأكد المندوب أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح إبادة ضد أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، نصفهم أطفال، في مشهد مأساوي أمام أنظار العالم، الذي يكتفي بالدعوات والإدانات دون اتخاذ إجراءات حقيقية.

وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن إسرائيل تمنع وصول المياه والغذاء والمساعدات الطبية، وتقصف البنية التحتية الحيوية، كما أغلقت المعابر والمنافذ، محولة المساعدات الإنسانية إلى "مصائد موت" للمجوعين الذين يسيرون مسافات طويلة بحثاً عن الغذاء، وتقتل المئات منهم في هذه المحاولات.

وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، وترسيخ الاحتلال والاستيطان، فضلاً عن تنفيذ خطة تهجير قسري للشعب الفلسطيني تشبه نكبة 1948، مع موافقة برلمان الاحتلال على ضم الضفة الغربية.

ولفت المندوب إلى أن الاحتلال يمارس في الضفة الغربية سياسات القتل والحصار وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات، كما تشن مجموعات من المستوطنين هجمات إرهابية على الفلسطينيين، مستهدفة المدن والقرى والممتلكات.

وأكد أن القدس تشهد تصعيداً غير مسبوق في الانتهاكات، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لاقتحامات متكررة تحت حماية قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن إسرائيل تحولت من قوة احتلال غير قانونية إلى نظام فصل عنصري وقوة إبادة جماعية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية.

وطالب جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية منع الإبادة الجماعية وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة تقديم الحماية للفلسطينيين ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم.