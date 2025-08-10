إعلان

لبنانيون يطلقون حملة تضامن واسعة مع الجيش.. واتهامات لحزب الله

02:22 م الأحد 10 أغسطس 2025

عناصر في الجيش اللبناني

وكالات

تفاعل اللبنانيون بشكل كبير وواسع مع خبر مقتل 6 عسكريين في الجيش اللبناني، أمس السبت، إثر انفجار وقع أثناء الكشف على مخزن أسلحة في منطقة وادي زبقين-صور جنوب البلاد.

ولم تهدأ التعليقات على هذه الحادثة، إذ أطلق العديد من الإعلاميين والسياسيين وغيرهم حملة تضامن واسعة مع الجيش، مؤكدين مساندتهم له وتثمينهم لتضحياته المبذولة لحماية البلاد، وعلى ضرورة حصر السلاح في يده.

وأعرب النائب مارك ضو والنائب السابق فارس سعيد، وغيرهما عن تضامنهم مع الجيش، مؤكدين "كلنا مع الجيش، حامي الوطن والوطنية".

وفي منشور على منصة "إكس"، قال النائب ميشال دويهي: " إنّ بناء دولة قوية يبدأ بإنهاء كل أشكال السلاح خارج الشرعية، لترتفع راية السيادة الوطنية اللبنانية فوق كل شبر من أرض لبنان".

وفي المقابل، وُجِهت الانتقادات والاتهامات لحزب الله، وذلك بعدما كشف مصدر عسكري أن الحادث وقع في منشأة تابعة للحزب في صور، وفقًا لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكتب الأستاذ الجامعي مكرم رباح: "تفخيخ مستودعات الحزب موضوع خطير، ويأتي بعد تهديدات رعد"، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للنائب عن حزب الله، محمد رعد، الذي أكد رفضه تسليم السلاح، ملمحًا لخطوات مقبلة، وفقًا لقناة "العربية/الحدث".

وقال الإعلامي جورج جبور، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "الخطأ البشري وارد، ولكن الحلّ الأفضل: فجّره كي لا يفجِّرونه فيك".

اللبنانيون حملة تضامن الجيش حزب الله الجيش اللبناني
