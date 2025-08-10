لبنانيون يطلقون حملة تضامن واسعة مع الجيش.. واتهامات لحزب الله

وكالات

تفاعل اللبنانيون بشكل كبير وواسع مع خبر مقتل 6 عسكريين في الجيش اللبناني، أمس السبت، إثر انفجار وقع أثناء الكشف على مخزن أسلحة في منطقة وادي زبقين-صور جنوب البلاد.

ولم تهدأ التعليقات على هذه الحادثة، إذ أطلق العديد من الإعلاميين والسياسيين وغيرهم حملة تضامن واسعة مع الجيش، مؤكدين مساندتهم له وتثمينهم لتضحياته المبذولة لحماية البلاد، وعلى ضرورة حصر السلاح في يده.

وأعرب النائب مارك ضو والنائب السابق فارس سعيد، وغيرهما عن تضامنهم مع الجيش، مؤكدين "كلنا مع الجيش، حامي الوطن والوطنية".

لن يبخل الجيش على الوطن التضحية والشهادة

كلنا مع الجيش، حامي الوطن والوطنية

لن يبخل الجيش على الوطن التضحية والشهادة

كلنا مع الجيش، حامي الوطن والوطنية

التعزية لاهالي الشهداء والشفاء للجرحى

وفي منشور على منصة "إكس"، قال النائب ميشال دويهي: " إنّ بناء دولة قوية يبدأ بإنهاء كل أشكال السلاح خارج الشرعية، لترتفع راية السيادة الوطنية اللبنانية فوق كل شبر من أرض لبنان".

📍مخزن الأسلحة صار إلو عشرين سنة ما انفجر

📍مخزن الأسلحة صار إلو عشرين سنة ما انفجر

بس دخل الجيش اللبناني انفجر!!

وفي المقابل، وُجِهت الانتقادات والاتهامات لحزب الله، وذلك بعدما كشف مصدر عسكري أن الحادث وقع في منشأة تابعة للحزب في صور، وفقًا لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

تفخيخ مستودعات الحزب موضوع خطير و يأتي بعد تهديدات رعد https://t.co/dHpyUAT092 via @YouTube



حزب الله مسؤول عن مخازن الموت في الجنوب



المواجهة مع حزب الله معركة سيادة لا حرب أهلية — makram rabah (@makramrabah) August 9, 2025

وكتب الأستاذ الجامعي مكرم رباح: "تفخيخ مستودعات الحزب موضوع خطير، ويأتي بعد تهديدات رعد"، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للنائب عن حزب الله، محمد رعد، الذي أكد رفضه تسليم السلاح، ملمحًا لخطوات مقبلة، وفقًا لقناة "العربية/الحدث".

الخطأ البشري وارد، ولكن الحلّ الأفضل: فجّره كي لا يفجِّرونه فيك..

وقال الإعلامي جورج جبور، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "الخطأ البشري وارد، ولكن الحلّ الأفضل: فجّره كي لا يفجِّرونه فيك".