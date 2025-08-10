أوروبا تقدم مقترحًا مضادًا لخطة بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أوروبي، قوله إنه بغض النظر عما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أوروبا ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح والمال.



وقال مسؤولون أوروبيون للصحيفة نفسها، إن الدول الأوروبية وأوكرانيا ردت على خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار بمقترح مضاد.



وأكد مسؤولون، أن المقترح الأوروبي رفض فكرة روسيا لمقايضة أراضٍ في دونيتسك بوقف إطلاق النار، مشددين على ضرورة أن يكون أي تنازل إقليمي من جانب كييف محميًا بضمانات أمنية صارمة يشمل عضوية محتملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



ومن جانبه، ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ودعم بالكامل البيان المشترك لقادة أوروبا بشأن السلام في أوكرانيا، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عنه.



وصباح اليوم الأحد، أكد زعماء أوروبيون، أن نهجًا يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة ودعم أوكرانيا والضغط على الاتحاد الروسي وحده كفيل بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.



ورحب بيان حمل توقيع الرئيس الفرنسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية وقادة أوروبيين آخرين، بـ"جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتل في أوكرانيا وإنهاء حرب العدوان الروسية وتحقيق السلام والأمن العادل والدائم لأوكرانيا".