حرض على العنف.. السجن 20 عاما لرئيس وزراء تشاد السابق



وكالات

حكم على رئيس وزراء تشاد السابق وزعيم المعارضة سكسيه ماسرا بالسجن 20 عاما بعد إدانته بنشر رسائل عنصرية ومعادية للأجانب تحرض على العنف.

وماسرا من أشد المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي، وكان قد شغل منصب رئيس الوزراء في حكومة ديبي المؤقتة لمدة 5 أشهر تقريبا، قبل أن يترشح ضده في انتخابات مايو عام 2024، وفقا لروسيا اليوم.

وفتح المدعي العام في تشاد تحقيقا ضد ماسرا في مايو الماضي، على خلفية اشتباك قتل فيه عشرات في بلدة مانداكاو جنوب البلاد في الشهر ذاته.

وقال محامي ماسرا، إنه بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاما، فرضت المحكمة على موكله غرامة قدرها مليار فرنك إفريقي، ما يعادل 1.8 مليون دولار.

وذكر المحامي أن فريقه يعتزم استئناف الحكم.