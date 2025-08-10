إعلان

حرض على العنف.. السجن 20 عاما لرئيس وزراء تشاد السابق

09:03 ص الأحد 10 أغسطس 2025

رئيس وزراء تشاد السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

حكم على رئيس وزراء تشاد السابق وزعيم المعارضة سكسيه ماسرا بالسجن 20 عاما بعد إدانته بنشر رسائل عنصرية ومعادية للأجانب تحرض على العنف.

وماسرا من أشد المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي، وكان قد شغل منصب رئيس الوزراء في حكومة ديبي المؤقتة لمدة 5 أشهر تقريبا، قبل أن يترشح ضده في انتخابات مايو عام 2024، وفقا لروسيا اليوم.

وفتح المدعي العام في تشاد تحقيقا ضد ماسرا في مايو الماضي، على خلفية اشتباك قتل فيه عشرات في بلدة مانداكاو جنوب البلاد في الشهر ذاته.

وقال محامي ماسرا، إنه بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاما، فرضت المحكمة على موكله غرامة قدرها مليار فرنك إفريقي، ما يعادل 1.8 مليون دولار.

وذكر المحامي أن فريقه يعتزم استئناف الحكم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس وزراء تشاد السابق تشاد حبس رئيس وزراء تشاد السابق زعيم المعارضة في تشاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري