إطلاق نار في ساحة البحرية بواشنطن والقبض على مسلح



وكالات

تعاملت أجهزة إنقاذ القانون الأمريكية مع حادث إطلاق نار في ساحة البحرية بواشنطن العاصمة، مساء السبت "9:26 بالتوقيت المحلي"، إذ تم القبض على المشتبه به واسترجاع سلاح من مكان الحادث.

وحسب كبير مراسلي "Broder Hawk News" في البيت الأبيض، فقد تم رصد العديد من الوكالات الفيدرالية بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في المنطقة بعد الحادث.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من حادث الاعتداء على أحد موظفي وزارة الكفاءة الحكومية في واشنطن، وبعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مؤتمر صحفي، الاثنين، يتعلق بالجريمة في العاصمة الأمريكية.

وسبق لترامب الحديث أكثر من مرة عن عزمه بسط السلطة الفيدرالية على واشنطن "دي سي"، حال فشل عمدتها في القضاء على العنف والجريمة.

وأمس، أعلنت السلطات الأمريكية عن إصابة أحد ضباط الشرطة أثناء استجابته لبلاغ عن وجود مسلح بالقرب من مقرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية وجامعة إيموري، ومقتل الجاني في ولاية أتلانتا، وأكدت السلطات أن الخطر قد زال بمقتل المهاجم.

وذكر موظفو مطعم قريب أنهم سمعوا ما يشبه سلسلة من طلقات نارية.

بينما أفاد موظفو مركز السيطرة على الأمراض بأن الرصاص أصاب نوافذ عدة مبان في الحرم الجامعي، وفقا لروسيا اليوم.