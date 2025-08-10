إعلان

البيت الأبيض يفكر في دعوة الرئيس الأوكراني لحضور "قمة ألاسكا"

07:15 ص الأحد 10 أغسطس 2025

فولوديمير زيلينسكي

background

وكالات

أعلنت شبكة "إن بي سي"، أن البيت الأبيض يدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، إذ أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس.

ونقل التقرير ذلك عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى و3 أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية.

ووفق أحد الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات فإنه تجري مناقشة الأمر.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فإن ترامب منفتح على عقد قمة ثلاثية في ألاسكا مع بوتين وزيلينسكي، والبيت الأبيض يخطط حاليا لعقد اجتماع ثنائي بناء على طلب بوتين.

وكان الرئيس ترامب قد قال الجمعة، إنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا.

واقترح ترامب في تصريحات لصحفيين في البيت الأبيض الجمعة اتفاقا يشمل تبادلا للأراضي.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني البيت الأبيض قمة ألاسكا ترامب
