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مدير الإغاثة الطبية بغزة: نواجه لصوصا يتواطؤون مع الاحتلال

01:08 م الجمعة 01 أغسطس 2025

مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش

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وكالات

شدد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش للجزيرة على أن القطاع يواجه من وصفهم باللصوص الخارجين عن الصف الوطني إذ يتواطؤون مع الاحتلال لسرقة المساعدات.

ولفت إلى أن الجوع المنتشر في القطاع يؤدي إلى أمراض مزمنة خطيرة وضمور عضلات بين الأطفال، مشيرا إلى أن إمكانيات القطاع الطبي محدودة في ظل نقص شديد في الغذاء والمحاليل والمقويات والأدوية.

كذلك قال إن ما يصل من مساعدات للقطاع جوا محدود للغاية ومعظمه يسقط في مناطق محظورة.

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مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش أمراض مزمنة لصوص يتواطؤون مع الاحتلال قطاع غزة
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