مدير الإغاثة الطبية بغزة: نواجه لصوصا يتواطؤون مع الاحتلال
01:08 م الجمعة 01 أغسطس 2025
وكالات
شدد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش للجزيرة على أن القطاع يواجه من وصفهم باللصوص الخارجين عن الصف الوطني إذ يتواطؤون مع الاحتلال لسرقة المساعدات.
ولفت إلى أن الجوع المنتشر في القطاع يؤدي إلى أمراض مزمنة خطيرة وضمور عضلات بين الأطفال، مشيرا إلى أن إمكانيات القطاع الطبي محدودة في ظل نقص شديد في الغذاء والمحاليل والمقويات والأدوية.
كذلك قال إن ما يصل من مساعدات للقطاع جوا محدود للغاية ومعظمه يسقط في مناطق محظورة.
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