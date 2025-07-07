(وكالات)

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لبنان، توم باراك، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتبر المرحلة الحالية "حرجة" بالنسبة للبنان والمنطقة، مشددًا على أن واشنطن تعمل على إعداد خطة شاملة لدعم الاستقرار والتنمية في البلاد، بالتعاون مع الأطراف اللبنانية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى بيروت، قال باراك إن "الرد اللبناني على الورقة الأمريكية كان مسؤولًا جدًا"، معربًا عن رضاه وامتنانه لموقف الحكومة اللبنانية.

وأضاف: "نحن بصدد صياغة خطة مستقبلية للبنان، وهذا يتطلب حوارًا جديًا بين مختلف الأطراف".

وتابع: "أمام اللبنانيين الآن فرصة حقيقية، بفضل الجهود الأمريكية، ليجعلوا من بلدهم لؤلؤة الشرق من جديد، شرط أن يتخلوا عن الانقسامات ويغتنموا لحظة التفاهم".

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد التزامه بدعم مسار السلم والازدهار في لبنان، مؤكدًا أن واشنطن لن تفرض حلولًا على اللبنانيين، خصوصًا فيما يتعلق بملف "حزب الله". وتابع: "لا نملي على لبنان ما يجب فعله بشأن حزب الله... على اللبنانيين التعامل مع هذه المسألة بأنفسهم".

وفي ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، أوضح باراك أن "إسرائيل لا تسعى إلى حرب مع لبنان ولا إلى السيطرة عليه"، بل ترغب في السلام، معتبرًا أن التحدي يكمن في كيفية تحقيق هذا السلام. كما أشار إلى أن الحوار بين سوريا وإسرائيل قد بدأ بالفعل، وأن جميع الأطراف "تسرّع الخطى للتوصل إلى اتفاق".

واعتبر باراك أن الأزمة اللبنانية ليست ناتجة عن التدخل الإيراني كما يُشاع، بل بسبب "عجز اللبنانيين عن الاتفاق في ما بينهم"، داعيًا إلى تجاوز الخلافات السياسية والطائفية من أجل استثمار الفرصة المتاحة.