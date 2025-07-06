موسكو: لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات الروسية الأمريكية

موسكو - (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حتى الآن، لكن الطرفين على اتصال مستمر، بما في ذلك بشأن إزالة مصادر التوتر المتبادلة.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو ترى أن واشنطن مهتمة باستعادة العلاقات، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء، مشيرًة إلى أن جولتين من المشاورات بشأن ما يسمى "مصادر التوتر في العلاقات الروسية - الأمريكية" جرت بالفعل، وكان من المقرر عقد جولة ثالثة، ولكن "الجانب الأمريكي قرر تأجيلها".

وقالت زاخاروفا "يمكنني القول، بالطبع، إنه تم إفساد جميع النتائج المتوقعة، لأنه خلال فترة حكم بايدن وأوباما، تم إهدار الكثير من الأمور، لذلك كانت هناك نتائج أولية ونتائج مرحلية، وتمكنا من حل بعض القضايا، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها".

وأضافت زاخاروفا: "لهذا السبب، لا يوجد موعد محدد للمشاورات حاليا، ولكن يمكنني القول إن هناك حوارا لا يزال جاريا بين السفارة الروسية في واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية، كما أن الاتصالات مستمرة هنا في موسكو، بما في ذلك بشأن ما يسمى بمصادر التوتر المتبادلة وإزالتها".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الأمريكي يبدي نية إعادة العلاقات مع الاتحاد الروسي إلى مستواها السابق.

وأضافت زاخاروفا: "من الواضح أنهم يتحدثون عن هذا، فممثلوهم في مختلف المجالات، أعني المجتمع المدني ودوائر الأعمال، يقولون إنه سيكون من الجيد استعادة العلاقات، ويؤكدون أنهم يدركون أن هذا لا يمكن تحقيقه على الفور، ولكن من المؤكد أن هناك اهتماما بذلك".