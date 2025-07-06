نتنياهو: التعديلات التي طلبتها حماس على المقترح القطري غير مقبولة

وكالات

قال ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تسلمت التعديلات التي تطلب حركة حماس إدخالها على المقترح القطري، مؤكدا أنها "غير مقبولة لدينا".

وأشار ديوان نتنياهو، إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي سيغادر الأحد لإجراء محادثات في قطر.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية، طلبت 3 تعديلات على المقترح المقدم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، يشمل وقف عمليات مؤسسة غزة الإنسانية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان فيها قبل انهيار وقف النار الأخير في مارس الماضي.

إلى جانب ذلك، شددت حماس على ضرورة الحصول على ضمانات أمريكية بعدم استئناف القصف الإسرائيلي في حال انتهى وقف النار دون التوصل إلى اتفاق دائم.

وفي وقت سابق، أعلنت حماس تسليم ردها الذي اتسم بالإيجابية إلى الوسطاء، مؤكدة جاهزيتها للانخراط في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.