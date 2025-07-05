عون: لا قوة مسلحة في الجنوب سوى الجيش اللبناني واليونيفيل

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة يصعب على الدولة بسطت سيطرتها وحصر السلاح.

وأكد عون، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنه لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل).

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.