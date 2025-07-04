وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة، إرسال رسائل رسمية إلى شركاء بلاده التجاريين لإخطارهم بالرسوم الجمركية العقابية التي ستُفرض عليهم ابتداءً من الأول من أغسطس، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية للمفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية.

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية ستتراوح بين 10% و20% كحد أدنى، وقد تصل إلى 60% أو 70% في بعض الحالات، دون الكشف عن الدول التي ستُطبق عليها النسب الأعلى.

وأشار ترامب إلى أنه سيتم إرسال نحو 10 إلى 12 رسالة يوم الجمعة، مع استمرار إرسال المزيد من الخطابات خلال الأيام التالية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل عملية إبلاغ الدول المعنية بالرسوم الجديدة.

وقال إن المهلة التي حددها في التاسع من يوليو تمثل الحد النهائي لتوصل الدول إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض هذه الرسوم.

من جانبه، ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن نحو 100 دولة من المتوقع أن تُفرض عليها تعرفة جمركية متبادلة بنسبة 10%، مع توقع إعلان سلسلة من الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي لتفادي زيادات حادة في الرسوم.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستراقب مدى التزام الدول بالتفاوض بحسن نية.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار إدارة ترامب في فرض سياسات تجارية أكثر صرامة، حيث سبق أن فرضت رسومًا جمركية على واردات من عدة دول، ما أثار توترات تجارية عالمية.

وتستمر المفاوضات مع بعض الدول مثل الهند واليابان، التي تسعى لتجنب فرض رسوم مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.