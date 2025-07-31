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البرتغال تبدأ عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

06:29 م الخميس 31 يوليه 2025

البرتغال

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وكالات

بدأت البرتغال عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتخطط لاستكمالها بحلول سبتمبر، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الخميس.

ويأتي قرار البرتغال بعد أن وعدت السلطة الفلسطينية بتلبية ضمانات معينة، وفي ضوء تطورات الحرب "المقلقة للغاية" في غزة، بحسب البيان.

وقال بيان الحكومة البرتغالية، إنه من الممكن أن يتم الاعتراف خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وجاء إعلان البرتغال بعد اجتماع استضافته المملكة العربية السعودية وفرنسا في نيويورك تناول "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

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