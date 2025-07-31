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نائب الرئيس الفلسطيني يُحذر من حملة منظمة تستهدف مصر والأردن

02:21 م الخميس 31 يوليه 2025

حسين الشيخ

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كتبت- سلمى سمير:

قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، حسين الشيخ، اليوم الخميس، إنه يوجد "حملة منظمة تطال مصر والأردن مؤخرًا"، مشيرًا إلى أن تلك الحملة ليست عفوية، وذلك في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس".

وأفاد الشيخ، أن الحملة المذكورة، تأتي في سياق محاولات خبيثة تهدف إلى إضعاف مواقف البلدين وضرب أي توازن عربي في المنطقة.

وأضاف الشيخ، أن مصر والأردن يقفان على خطوط تماس حساسة، ويضطلعان بدور محوري في حفظ استقرار المنطقة رغم التحديات الكبيرة، مشددًا على أن استهدافهما تجاهل متعمد لدورهما في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن كل من مصر والأردن، شكلا سدًا منيعًا في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، وأسهما بجهود سياسية فاعلة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوسيع دائرة الدول المستعدة للاعتراف بدولة فلسطين.

وختم الشيخ تصريحه بتوجيه التحية لمصر والأردن، قيادة وشعبًا، مؤكدًا تقدير القيادة الفلسطينية لمواقفهما الثابتة والمنحازة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

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حسين الشيخ فلسطين نائب رئيس الوزراء الفلسطيني
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